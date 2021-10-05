В понедельник, 4 октября, на фоне глобального сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp число новых пользователей "ВКонтакте" взлетело на 54%, а "Одноклассников" - на 25%.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы соцсетей.

Также увеличилось число новых пользователей Telegram - по данным аналитиков "Билайна", количество новых пользователей российского сегмента мессенджера выросло почти в 2,5 раза.

Напомним, первые сообщения о проблеме в Facebook появились около 18:45 по киевскому времени и продолжались почти до двух часов ночи. Из-за наплыва пользователей замедление работы наблюдалось в работе TikTok, Telegram, Google, Twitter, Amazon. Но в целом эти сервисы, по крайней мере в Украине и России, работали.

Сотрудники Фейсбук воспользовались сервером Твиттера, чтобы сообщить подписчикам о случившемся. Они обещали быстро устранить неполадки в работе своих сервисов, глава компании Facebook Inc. Марк Цукерберг извинился перед миллиардами пользователей на планете.