Пользователи начинают сообщать о возобновлении работы социальной сети Facebook после масштабного сбоя, который продлился около семи часов. У части пользователей также заработали соцсеть Instagram и мессенджер WhatsApp.

Рост трафика соцсети Facebook после 1:00 5 октября по Киеву показывают разные мониторинговые сервисы.

В других социальных сетях пользователи Facebook сообщают, что уже могут видеть ранее опубликованные записи, но не могут сделать новые. Загружаются профайлы, но не ставятся эмоциональные реакции.

Каждая попытка новой публикации заканчивается сообщением "Произошла ошибка. Мы дадим знать разработчикам, чтобы те ее как можно быстрей исправили".

В Instagram уже можно просматривать предыдущие записи и снимки и загружать новые, хотя иногда это занимает больше времени, чем обычно. Мессенджер WhatsApp открывается, но пока не позволяет отправлять сообщения.

Между тем на этом фоне продолжается падение других сервисов. Согласно данным платформы Downdetector, отслеживающей работу сайтов, по всему миру зарегистрировано более 10 миллионов жалоб на работу почты Gmail, мобильного приложения обмена сообщениями Snapchat, сайта знакомств Tinder, сервиса Zoom и YouTube.

Кроме того, в США начались сбои в работе в онлайн-сервисов Bank of America - второго по величине в стране.

Как писала "Страна", на фоне сбоя в Facebook его акции упали на бирже, а основатель Марк Цукерберг потерял $7 миллиардов.

Мы также выдвигали версии падения популярных сайтов.