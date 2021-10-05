Понедельник, 4 октября, стал самым кошмарным днем для Facebook, но похоже проблемы уже позади. Сервисы самой мощной социальной сети мира (Facebook, Instagram и WhatsApp - Ред.) возобновили свою работу после масштабнейшего сбоя в своей истории, а глава компании Facebook Inc. Марк Цукерберг уже принес свои извинения миллиардам пользователей на планете.

Об этом он написал на своей персональной странице в Facebook.

"Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger теперь снова в сети. Приносим извинения за сегодняшний сбой - я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми, которые вам не равнодушны", - написал Марк Цукерберг.

Добавим лишь, что вчера вслед за Facebook появились серьезные сбои и в работе таких сервисов Gmail, Snapchat, Tinder, Netflix, Zoom, Viber и YouTube.

Напомним, "Страна" вчера в материале "Месть за алчность, атака хакеров, криворукость" выяснила, почему на планете рухнул Facebook и когда он восстановится. Мы приводили четыре основные версии глобального ЧП, которое затронуло миллиарды людей на Земле.

Также мы рассказывали, что перед сбоем в Facebook его бывшая сотрудница рассказала, как соцсеть поощряет разжигание ненависти.

