В понедельник, 4 октября, из-за фактически остановки работы почти всех популярных социальных сетей, включая Facebook, их пользователи побежали в Telegram. В мессенджере наблюдался рекордный рост числа регистраций и активности пользователей.

Об этом в своем канале Durov's Channel написал основатель Telegram Павел Дуров.

"Ежедневные темпы роста Telegram на порядок превысили норму, и за один день мы приняли более 70 миллионов беженцев с других платформ. Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным ростом, потому что Telegram продолжал безупречно работать для подавляющего большинства наших пользователей", - сообщил Дуров.

Правда, по его словам, некоторые пользователи в Северной и Южной Америке столкнулись с более низкой скоростью работы, чем обычно, поскольку миллионы пользователей с этих континентов одновременно бросились подписываться на Telegram.

Дуров призвал старых пользователей передать привет своим недавно прибывшим друзьям и помочь им ознакомиться с сервисом, чтобы они поняли "почему Telegram на световые годы опережает конкурентов".

"Для новых пользователей я хочу сказать следующее: добро пожаловать в Telegram, крупнейшую независимую платформу обмена сообщениями. Мы не подведем вас, когда это сделают другие", - заверил Дуров.

Как писала "Страна", Facebook возобновил работу спустя около 7 часов после начала сбоя.

Мы приводили основные версии падения популярной платформы и других сервисов.