В понедельник вечером, 4 октября, произошел масштабный сбой работы Facebook, во время которого у сотрудников компании перестали работать электронные пропуска. В сети появилась информация, что инженеры прорывались на рабочие месте с помощью болгарки.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на твит журналиста газеты The New York Times Майка Айзека.

Журналист рассказал, что сбой в работе затронул и пропускную систему внутри компании, поэтому часть сотрудников не могли попасть на свои рабочие месте. При этом им нужно было перезапустить вручную некоторые сервера и в итоге для того, чтобы попасть в офис пришлось применить болгарку.

Однако несколько часов спустя Айзек написал в своей Twitter-аккаунте, что допустил ошибку: у команды действительно были проблемы с тем, чтобы попасть на рабочее место, но использовать пилу или болгарку они не стали. Журналист принес извинения за ошибку.

Напомним, 4 октября произошел масштабный сбой работы в Facebook, Instagram и WhatsApp, после этого сбой начался и в Netflix и PlayStation.

Также сообщалось, что Facebook понадобилось семь часов, чтобы восстановить работу.