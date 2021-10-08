Всемирно известный еженедельный американский журнал Тime разместил на своей новой обложке фото одного из основателей социальной сети Facebook и руководителя компании Facebook Inc. Марка Цукерберга. Однако это не стоит считать комплиментом. Под фото Цукерберга иронично расположены программные знаки удалить соцсеть.

На обложке изображен портрет Цукерберга, при это его рот закрыт "всплывающим окном с вопросом "удалить Facebook?" и двумя вариантами ответа, "отменить" и "удалить". При этом курсор мышки направлен на "удалить".

Обложка, вероятно, приурочена к событиям вокруг Facebook, которые произошли на текущей неделе. 4 октября случился масштабный сбой работы Facebook, Instagram и WhatsApp. Цукерберг на фоне сбоя потерял более 6 миллиардов долларов из-за падения курса акций. Официальная причина произошедшего - сбой во внутренней системе обмена сетевыми данными.

Кроме того, незадолго до сбоя, бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген обвинила крупнейшую соцсеть в разжигании ненависти ради прибыли.

После этого она выступила с обличительной речью в Конгрессе США и еще раз заявила, что сайты и приложения компании "вредят детям и ослабляют демократию".

Также сообщалось, что после масштабных расследований в отношении компании Facebook руководство остановило разработку и выпуск новых продуктов.