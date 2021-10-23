Корпорация Facebook подал судебный иск против украинца, которого обвиняют в краже данных 178 миллионов пользователей.

Об этом сообщает Insider.

Так, в компании утверждают, что мужчина нарушил "правила пользования платформой", которые запрещают пользователям делать какие-либо незаконные действия с данными, в том числе, получать данные с помощью автоматизированных средств и отправлять их куда-либо без согласия.

В связи с этим Facebook подал жалобу в северный округ Калифорнии, в которой обвинил украинца Александра Солонченко в автоматизированном сборе идентификаторов пользователей и номеров их телефонов. Всего за 2018 и 2019 года удалось собрать данные около 178 млн пользователей.

При этом адвокатам компании удалось получить данные о том, что после сбора персональной информации Солонченко продавал ее на Raid Forums – ресурсе для торгов наборами данных.

"У меня также есть несколько других баз данных, списки, базы данных B2B по всему миру, базы данных телефонов, непубличные данные Facebook (180 миллионов контактов США). Пожалуйста, напишите мне в личные сообщения, если интересно", - цитируют журналисты объявление Солонченко.

Напомним, социальную сеть бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social, о создании которой он объявил накануне, взломали уже через несколько часов после объявление о запуске.

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