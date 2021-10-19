В Аргентине хакер взломал Национальный реестр граждан, в который занесены личные данные всех жителей страны - более 45 миллионов человек. Вскоре он начал выкладывать в интернете похищенные паспортные данные знаменитостей и политиков.

Об этом сообщает сайт The Record.

Национальный реестр граждан Аргентины - это подразделение местного министерства внутренних дел, которое выпускает паспорта и хранит оцифрованные личные данные. К ним имеют доступ другие государственные ведомства.

Первое сообщение о взломе реестра появилось в Твиттере. Недавно зарегистрированный пользователь микроблога опубликовал фотографии паспортов и личные данные 44 аргентинских знаменитостей, в том числе президента страны Альберто Фернандеса и звезды футбола Лионеля Месси.

Через день, 10 октября, взломщик повесил объявление на известном хакерском форуме, предлагая купить личные данные любого пользователя из Аргентины: фото, имя и фамилию, адрес, паспортные данные, уникальный идентификатор для доступа к госуслугам и код социального страхования.

Объявление на форуме о продаже личных данных любого аргентинца

После поднятой СМИ шумихой, которая не утихала три дня, в правительстве подтвердили утечку.

Кто стоит за взломом, до сих пор не установлено, однако власти подозревают ведомственных работников. В аргентинском МВД заявили, что в момент публикации в Твиттере осуществлялись запросы к регистру через VPN-аккаунт местного Минздрава. Однако там это отрицают.

С хакером связались журналисты The Record. Он заявил, что располагает копиями базы данных, хотя чиновники это опровергали, готов вскоре выложить информацию об одном или двух миллионах человек и продавать к ней доступ всем заинтересованным.

Крупные утечки из государственных цифровых хранилищ Аргентины происходили и раньше: в 2017 и 2019 годы. Однако тогда хакеры крали личные данные политиков и полицейских, но не всех граждан.

Как писала "Страна" пять лет назад, компания Yahoo! предупредила о похищении личных данных более миллиарда пользователей сети.

Мы также сообщали о краже хакерами из лондонской клиники пластической хирургии персональных данных королевской семьи.