Хакеры взломали крупную сеть украинских аптек "АНЦ" и потребовали выкуп в биткоинах. Руководство холдинга заявило, что платить вымогателям не будут. Восстанавливать инфраструктуру планируют самостоятельно. На это должно уйти несколько дней.

Об этом в Facebook сообщил гендиректор холдинга сети аптек "АНЦ" Николай Щербина.

"Группа профессиональных хакеров-вымогателей взломала систему информационной защиты компании, заблокировала работу сайта, вырубила Интернет в аптеках и предложила заплатить выкуп за возможность продолжить работу", - сообщил Щербина.

По его словам, руководства уже приняло решение не платить вымогателям. Сейчас предпринимаются все возможные меры, чтобы поймать и наказать злоумышленников.

Кроме того, команда сети аптек работает над восстановлением инфраструктуры. По прогнозам, это может занять несколько дней.

Напомним, "Страна" писала о том, как украинский хакер атаковал серверы 100 иностранных компаний и нанес убытков на $150 млн.

Также мы сообщали, что летом хакеры создали фейковый сайт президента Украины, распространявший вирусы.