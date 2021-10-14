Сегодня, 14 октября, в День защитников и защитниц Украины, неизвестные хакеры взломали Instagram-аккаунт Генерального консульства РФ в Харькове и разместили там поздравление украинцам.

Пост с поздравлением украинцев и критикой российской политики в отношении Украины появился три часа назад и его все еще не смогли удалить.

"Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине. Мы не поддерживаем политику нашего государства в отношении Украины. В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедствиях.

Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине! Генеральный консул

Демяненко", - сказано в сообщении, размещенном украинскими хакерами.

Напомним, в Киеве президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших за Украину.

Также сообщалось, что Зеленский будет участвовать в торжествах в честь Дня защитников и защитниц Украины на Хортице.