Вслед за откровениями бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген, которые наделали много шума, за компанию Цукерберга взялись журналисты.

Хауген обвинила соцсеть обвинили слежке за пользователями, цензурировании контента, продвижение в выдаче "нужных" посылов, пропаганде насилия и провоцировании депрессии. И наиболее резонансное: алгоритмы Facebook построены на страхе и ненависти - намеренно показывают пользователям тот контент, который играет на этих эмоциях.

Пока она находится в разоблачительном турне по Европе, сразу 17 ведущих американских и британских медиа начал публиковать серию статей под общим названием Facebook Papers. Они основываются на тех самых внутренних документах, которые тайно скопировала Хауген.

Впрочем, не исключено, что эта скоординированная атака имеет своей целью не исправить реальные проблемы в работе крупнейший в мире соцсети, которая действительно очень часто становится площадкой для разжигания ненависти, а поставить Facebook под более жестки контроль нынешних американских властей, которые недовольны тем, что в ФБ достаточно активно присутствуют сторонники Трампа и прочие "неправильные" (с точки зрения Белого дома) персонажи.

"Страна" рассказывает, о чем идет речь в некоторых из них. А также анализирует, что значит для интернет-империи Марка Цукерберга этот массированный медийный удар.

Facebook Papers, штурм Капитолия и BLM

The Washington Post прошелся по событиям 6 января 2021 года, когда трамписты штурмовали Капитолий. По их мнению, Facebook подстрекал их к этому - хотя после и забанил аккаунт действующего президента.

Согласно внутреннему отчету за 6 января, резко усилились жалобы на фейковые новости, их число достигало почти 40 000 в час. В Instagram чаще всего сообщалось о подстрекательстве к насилию под официальным аккаунтом президента @realdonaldtrump.

При этом указывается, что компания отклонила рекомендацию своего собственного Наблюдательного совета изучить, как ее политика способствовала насилию.

CNN также пишет о штурме Капитолия и считает, что Facebook то ли намеренно, то ли случайно проигнорировала призывы к штурму Капитолия.

Модераторы рассматривали такой контент как отдельные фрагменты вместо того, чтобы признать это целостной кампанией.

NBC News рассказало, кто именно давал указания по контенту в день штурма Капитолия.

В этот день указания о приоритетности контента давал лично главный технический директор Facebook Майк Шрепфер. Указывается, что во внутренних чатах его посылы были встречены резкими ответами сотрудников.

"Я изо всех сил пытаюсь сопоставить мои ценности с моей работой здесь. Я пришел сюда, надеясь произвести изменения и улучшить общество, но все, что я видел, - это атрофия и отказ от ответственности", - комментирует свою работу в компании в тот период один из неназванных работников.

CNBC описывает тот же прецедент, что и коллеги из NbcNews, с заголовком: "Facebook Papers: документы раскрывают внутреннее возмущение и несогласие с политикой сайта".

Издание также пишет, что руководители Facebook, включая генерального директора Марка Цукерберга, в течение многих лет вводили инвесторов в заблуждение, давая им ложное представление о реальности внутри компании по таким вопросам, как база пользователей Facebook и ее репутация в области прав человека.

Автор издание The Atlantic сходу резюмирует: "Тысячи страниц внутренних документов дают ясную картину того, как Facebook ставит под угрозу американскую демократию, и показывают, что собственные сотрудники компании знают об этом".

"Документы удивительны по двум причинам: во-первых, потому, что их объем невероятен. Во-вторых, эти документы не оставляют места для сомнений в решающей роли Facebook в продвижении дела авторитаризма в Америке и во всем мире. Авторитаризм, конечно же, предшествовал расцвету Facebook. Но Facebook значительно упрощает победу авторитарных властей", - пишет The Atlantic.

Издание также касается штурма Капитолия. Причем в том аспекте, как соцсеть легко открывает данные о пользователях правоохранителям.

"Судебные документы также подробно описывают, как Facebook предоставил следователям идентифицирующую информацию о своих пользователях, а также метаданные, которые следователи использовали для подтверждения местонахождения предполагаемых преступников в тот день", - указывает The Atlantic.

Не менее авторитетное издание The Wall Street Journal взяла в основу своей публикации другой факт цезуры.

"В июне 2020 года, когда Америку потрясли протесты в связи со смертью Джорджа Флойда от рук офицера полиции Миннеаполиса, сотрудник Facebook разместил в чате компании, посвященном расовому правосудию, сообщение: "Уберите Брейтбарта из вкладки новостей", - пишет WSJ.

Речь идет о консервативном новостном агенстве, сообщения которого соцсеть приняла решение подавлять в ручном режиме.

Разжигание ненависти в других странах

Издание Politico выпустило серию материалов. Например, с таким заголовком: "Facebook практически не модерировал сообщения в самых жестоких странах мира".

Например, в арабоязычном Инстаграме удалили только шесть процентов контента на языке ненависти. Это по сравнению с 40-процентным показателем удалений на Facebook.

"Рекламу с нападками на женщин и ЛГБТ-сообщество редко помечали для удаления на Ближнем Востоке. В соответствующем опросе египетские пользователи сказали компании, что они боятся публиковать политические взгляды на платформе из-за страха быть арестованным или подвергнуться нападению в Интернете", - пишет Politico.

Другой пример: "В Ираке, где ожесточенные столкновения между суннитскими и шиитскими ополченцами быстро обостряли и без того политически нестабильную страну, так называемые "кибер-армии" боролись с ней, размещая на страницах Facebook нецензурные и запрещенные материалы, в том числе изображения детской обнаженной натуры, в попытке удалить соперников с из соцсети".

Агентство AP пишет: "Изучение файлов показывает, что в некоторых из наиболее нестабильных регионов мира распространяются террористические материалы и язык вражды, потому что компании не хватает модераторов, говорящих на местных языках и понимающих культурный контекст. А на его платформах не удалось разработать решения с искусственным интеллектом, способные улавливать вредоносный контент на разных языках".

В таких странах, как Афганистан и Мьянма, эти лазейки позволили подстрекательскому языку процветать на платформе. В то время как в Сирии и на палестинских территориях Facebook подавляет обычную речь, налагая полный запрет на общие слова.

В Мьянме, где дезинформация на базе Facebook неоднократно была связана с этническим и религиозным насилием, компания в своих внутренних отчетах признала, что ей не удалось остановить распространение языка ненависти, направленного против мусульманского меньшинства.

Также издание сообщает, что в Индии компания слабо реагировала на местное разжигание ненависти между политическими оппонентами. Многие эксперты по цифровым технологиям говорят, что слабая реакция наблюдалась в случаях, когда замешаны члены правящей партии Бхаратия Джаната и премьер-министра Нарендры Моди.

Моди приписывают использование платформы в интересах своей партии во время выборов. А возможным это стало благодаря его дружбе с Цукербергом.

Reuters делает выводы: "Facebook знает, что он не нанял достаточно сотрудников, которые обладают как языковыми навыками, так и знанием местных событий, необходимых для выявления нежелательных сообщений от пользователей в ряде развивающихся стран. Документы также показали, что системы искусственного интеллекта, которые Facebook использует для искоренения такого контента, также часто не справляются с этой задачей; и что компания не упростила для своих пользователей по всему миру возможность отмечать сообщения, нарушающие правила сайта".

Эти недостатки, как предупреждали сотрудники в документах, могут ограничить способность компании выполнить свое обещание заблокировать разжигание ненависти в разных местах от Афганистана до Йемена.

В обзоре, опубликованном на внутреннем чате Facebook в прошлом году, указывалось, что один сотрудник сообщил о "значительных пробелах" в некоторых странах, подверженных риску реального насилия, особенно в Мьянме и Эфиопии.

Другие выводы из "архива Хауген"

Есть и другие важные посылы, которые встречаются в опубликованных бывшей сотрудницей Facebook документах.

На страницах соцсети работал целый рынок рабского труда, который администрация не блокировала. Из-за этого приложение даже было под угрозой удаления из AppStore. Профили в Facebook и Instagram использовали торговцы людьми.

Более того, такой контент журналисты находят там и сегодня.

Также Facebook постоянно нарушал свои же правила о нейтральности, позволяя отдельным политикам публиковать контент без ограничений. Иногда решение принимал о допустимости принимал лично Марк Цукерберг.

The New York Times назвало данные, предоставленные Хауген, "одной из величайших утечек века".

И сделало вывод: Facebook далеко зашел в попытках удержать свою молодую аудиторию, которую платформа постепенно теряет. Этот факт стал известен также из внутренних документов компании.

Реакция Марка Цукерберга

После скандала основатель Facebook написал развернутый пост, где впервые ответил на претензии Хауген и шире - историю с опубликованными ей документами.

Цукерберг не стал долго оправдываться и пошел в контратаку.

"Добросовестная критика помогает нам стать лучше. Но я считаю, что то, что мы видим - это скоординированная попытка выборочно использовать просочившиеся документы, чтобы представить искаженную картину о нашей компании", - заявил глава Facebook.

Марк посетовал на то, что его компании приходится постоянно искать баланс между свободой мнения и языком вражды. А также конфиденциальностью и открытостью правоохранительным органам.

"Когда мы принимаем решения, нам нужно балансировать между понятиями социальной справедливости, такими как свобода слова и снижение вредоносного контента или между внедрением шифрования для конфиденциальности и оказанием помощи органам правопорядка . Речь в первую очередь идет не о нашем бизнесе, а о соблюдении баланса", - заявил Цукерберг.

Также он заявил, что все эти вопросы нужно отрегулировать законодательно, и он сам призывает к более прозрачным формулировкам законов относительно языка вражды.

"Я неоднократно призывал к регулированию, чтобы внести ясность, потому что я не думаю, что компании должны принимать многие из этих решений самостоятельно", - считает основатель соцсети №1.

То есть Марк Цукерберг намекает, что не против регулирования этих моментов кем-то со стороны. Мол, не нравится, как мы модерируем контент - вводите государственную цензуру.

И не исключено, что этим советом теперь воспользуются.

Что означает этот удар по Facebook?

Итак, мы видим, что крупнейшая в мире социальная сеть то ли по недосмотру, то ли намеренно, манипулирует языком вражды - в отдельных случаях закрывая на него глаза.

Что, не исключено, делается из конкретных политических пристрастий или геополитических задач. И с похожим примером мы сталкиваемся в Украине, когда контент Facebook модерируют ультраправые. Совпадение или нет - но именно их идеологическая повестка сегодня поддерживается Западом в Украине.

И то же мы видим на примере других стран, которые перечислены в Facebook Papers. Но какие последствия эта информация вызовет?

Американские власти давно точат зуб на крупнейшую соцсеть. В прошлом году многие суды начали рассматривать жалобы на монопольное положение этой компании на рынке интернет-рекламы. Что многие считали прологом к разделению IT-гиганта - как когда-то разделили Microsoft.

Не исключено, что американские правящие круги опасаются влияния такого мощного инструмента как Facebook. Особенно эти опасения усилились после того, как в бан отправили даже президента Трампа (хотя сам этот акт политические элиты тогда одобрили).

К слову, интересный момент в документах - это вероятное участие соцсети в подстрекательстве к захвату Капитолия. Что можно трактовать как создание провокативной ситуации, в которой Трамп должен был стать нерукопожатным и без боя отдать власть Байдену.

Что, кстати, и произошло.

Но вернемся к резонам давления на Facebook. О том, что эта соцсеть весьма произвольно исполняет собственные правила и очень ангажирована идеологически, известно давно. И вряд ли это было секретом и для властей США.

В то же время нынешний скандал, в котором принял участие весь медийный истеблишмент США, дает формальный повод заняться этой проблемой. Что может закончиться серьезными ограничениями интернет-гиганта на уровне Вашингтона. Или другими формами давления, целью которых будет политическая лояльность и управляемость компании со стороны американских властей. А точнее - со стороны Демократической партии.

Обращает на себя внимание, что львиная доля критики обрушилась сейчас на Facebook из-за того, что он "плохо" модерировал (то есть не убивал оперативно) контент, который генерировался сторонниками Трампа.

"Цукербергу прислали черную метку не просто крупнейшие американские медиа. На него накинулись все, одновременно опубликовав тексты про то, насколько плохо он справляется с важным для современного американского медийного ландшафта ответственным заданием: выжигание мнений, не совпадающих с генеральной линией партии. Вцепился в плоть каждый, начиная от сенаторов и конгрессменов, заканчивая главными медийными калибрами США.

Одна из главных претензий в адрес “Фейсбука” со стороны уважаемых медийных организаций: то что они не отрубили от продвижения в рамках своей медиа-платформы альтрайтовские сайты типа “Брейтбарта”, который принадлежит бывшему главному политтехнологу Трампа Стиву Беннону. Мол, Цукерберг публично говорил одно (что команда “Фейсбука” активно противодействует фейковым новостям, продвигаемым альтрайтами), а на деле делал совершенно другое (способствовал более активному цитированию новостных источников, которые работали против BLM), разжигая, тем самым, национальную ненависть. Ну а рациональ Цукерберга была понятна: зачем ему отталкивать от себя пользователей из числа радикальных консерваторов (которых в США все-таки очень много).

В общем, хоть до выборов президента в 2024 году в США остается всего ничего, но Цукербергу уже дают понять, что нужно быть против черта, но с большевиками", - пишет телеграмм-канал "Беспощадный пиарщик".

В практическом итоге - внутри США и стран Европы соцсеть скорее всего станет еще жестче модерировать контент, все больше оглядываясь на позицию американских властей. Причем необязательно против языка ненависти - под бан могут попасть любые мнения, которые сочтут "неправильными".

Что скорее всего скажется даже на таких периферийных площадках как украинская. Впрочем, здесь, надо думать, язык ненависти к "неправильным" украинцам пока никуда не исчезнет. Ведь на самом Западе к Facebook претензии могут быть какие угодно - но большую геополитику никто не отменял.