Руководство американской компании Facebook, о которой на днях была опубликована серия громких разоблачений, попросило сотрудников не удалять все внутренние документы и сообщения за период с 1 января 2016 года. Просьба связана с повышенным интересом властей к деятельности корпорации после упомянутых публикаций.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на электронное письмо, распространенное 26 октября среди персонала Facebook.

"Как вы, возможно, знаете, мы находимся в центре пристального внимания СМИ после череды обнародованных внутренних документов. Как это часто происходит после таких публикаций, правительство и законодательные органы начали наводить справки о деятельности компании", - сказано в письме.

В нем также говорится, что в отношении компании сейчас "не предпринимают никаких конкретных действий", и подчеркивается, что просьба о сохранении документов являются частью реакции на юридические запросы. Кроме того, по информации The New York Times, требование распространяется не на всю документацию компании: например, оно не касается документов, касающихся мессенджера WhatsApp.

Ранее "Страна" писала, что вдобавок к разоблачениям прессы еще и Белый дом обвинил Facebook в публикации дезинформации о вакцинах против коронавируса.

А на главу компании Марка Цукерберга два человека из прислуги подали в суд за сексуальные домогательства и унижения.