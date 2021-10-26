Основатель Facebook Марк Цукерберг отреагировал на публикацию в СМИ Facebook Papers - внутренних документов компании, которые свидетельствуют о том, что соцсеть пренебрегала принципами свободы слова и равноправия.

"Я считаю, что крупные организации должны тщательно проверяться, и я бы предпочел жить в обществе, где это есть, чем в обществе, где этого нет. Добросовестная критика помогает нам стать лучше. Но я считаю, что то, что мы видим, - это скоординированная попытка выборочно использовать просочившиеся документы, чтобы представить искаженную картину о нашей компании", - написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

По его словам, компания при принятии решений должна найти баланс между конкурирующими понятиями социальной справедливости, такими как свобода слова и снижение вредоносного контента или внедрение шифрования для конфиденциальности, а также поддержка правоохранительных органов.

"Я неоднократно призывал к регулированию, чтобы внести ясность, потому что я не думаю, что компании должны принимать многие из этих решений самостоятельно", - считает Цукерберг.

Напомним, что вчера, 25 октября, сразу 17 американских изданий опубликовали материалы внутренних расследований и документов соцсети Facebook, предоставленные бывшим менеджером компании по продукту Фрэнсис Хауген. Документы свидетельствуют о том, что соцсеть закрывает глаза на тяжкие преступления, которые совершают с ее помощью, и потакает самым дурным страстям.

Вслед за откровениями бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген, которые наделали много шума, за компанию Цукерберга взялись журналисты. Подробнее об этом "Страна" писала в отдельном материале.