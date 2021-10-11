ФСБ России заявила, что "конструктивные особенности" первых умных очков от Facebook могут позволить считать их устройствами для негласного получения информации.

Об этом сообщает TJournal.

В ответ на запрос TJ о легальности данного устройства, ведомство ответило, что указанные очки могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

В ФСБ не уточнили, по каким именно признакам очки могут отнести к шпионским устройствам. Вместо этого ведомство сослалось на примечание 1 к статье 138.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года №308-ФЗ. Пресс-служба добавила, что не уполномочена давать разъяснения или комментировать содержание статей действующих законов.

Первые "умные" очки Facebook, созданные совместно с Ray-Ban, показали 9 сентября. Устройство Stories позволяет записывать видео до 30 секунд с двух камер, при этом активируется LED-индикатор.

Ray-Ban Stories нельзя официально купить в России. При этом их можно заказать из-за рубежа через сторонние сервисы и получить как обычную почтовую посылку.

Пока неизвестно, что именно грозит тем, кто приобретёт Ray-Ban Stories. До этого некоторые россияне уже получали штрафы и реальные сроки за покупку устройств, признанных шпионскими.

Ответ ФСБ на запрос TJ по поводу умных очков Facebook и Ray-Ban. Источник: TJ

Ранее "Страна" сообщала, что Facebook и Ray-Ban выпустили очки, которые умеют фотографировать и принимать звонки. У смарт-очков есть две фронтальные 5-мегапиксельные камеры, на которые можно снимать как видео, так и фотографии. Камеры управляются кнопкой съемки или с помощью голосовых команд Facebook Assistant.

Также мы писали, что японская компания Kubota Pharmaceutical разработала очки для коррекции близорукости без хирургического вмешательства. Чтобы улучшить зрение, очки просто нужно носить до полутора часов в день.