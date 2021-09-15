В ФСБ России утверждают, что в ходе расследования взрыва на газопроводе в Крыму установили связь между Меджлисом крымско-татарского народа и спецслужбами Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-центр спецслужбы пишет "РИА Новости".

В российской спецслужбе обвинили Меджлис в организации протестов татар и диверсий. При этом ФСБ назвала организацию "главным проводником украинского реваншизма".

ФСБ РФ при этом заявляет, что подрыв газопровода был санкционирован начальником ГУР Украины Кириллом Будановым. Уголовное дело российская спецслужба расследует по статье "Диверсия". В случае доказательства виновности подозреваемых им грозит от 10 до 15 лет.

Напомним, газопровод под Севастополем подорвали в канун Дня независимости Украины. Позже в ФСБ заявили, что это была диверсия, организованная украинской стороной. При этом по обвинению в причастности к теракту было арестовано сразу несколько представителей Меджлиса.

Кроме того, по делу о взрыве газопровода в Крыму ФСБ задержала родственника первого зама главы МИД Украины

"Страна" ранее подробно разбиралась, как взорвался газопровод и есть ли в этой истории украинский след.