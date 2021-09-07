Сегодня Россия обвинила украинскую разведку в диверсии на территории Крыма.

23 августа - накануне Дня независимости Украины - под Симферополем подорвали газопровод, питающий воинскую часть артиллеристов. А на выходных по этому делу начались задержания крымских татар.

Сегодня ФСБ выступила с заявлением - диверсию организовало Главное управление разведки при Минобороны Украины.

Обвинения в адрес украинских спецслужб со стороны России звучат не впервые - то там, то здесь ловят людей, которых называют сотрудниками ГУР или СБУ.

Но интересно, что пять лет назад история с диверсантами в Крыму уже стала поводом для трений между президентом Порошенко и вторым человеком в США Джо Байденом.

Что будет на этот раз - разбиралась "Страна".

Как взрывали газопровод

23 августа крымская полиция сообщила о взрыве газовой трубы в поселке Перевальное под Симферополем. Причем сразу говорилось о том, что газопровод могли взорвать.

"По результатам осмотра места происшествия установлено, что механическое повреждение газовой трубы, возможно, произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц", - сообщили в МВД.

Далее открыли дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем пожога, взрыва или иным общеопасным способом".

Интересно, что газопровод питал в Перевальном только воинскую часть, где расположен артиллерийский полк вооруженных сил РФ. Видимо, поэтому сразу заговорили о диверсии.

Фотографий и видео взрыва нет, а поломку смогли устранить в тот же день. То есть повреждения были не катастрофическими. Тем не менее, это дело местные спецслужбы начали раскручивать серьезно.

Следствие и задержанные

4 сентября на полуострове задержали зампреда Меджлиса крымско-татарского народа (эта организация запрещена в России) Наримана Джелялова и еще четверых крымских татар.

А именно - предпринимателя Эльдара Одаманова, его работника Шевкета Усеинова, братьев Азиза и Асана Ахтемовых - первый работал на СТО, второй был водителем главного редактор крымско-татарской газеты "Авдет".

Сам Джелялов только недавно вернулся из Киева, где заседал на "Крымской платформе".

Все они попали в ФСБ по делу взрыва в Перевальном.

В тот же день их вышли поддержать под здание ведомства еще несколько десятков крымских татар. За несанкционированный митинг их увезли в полицию. На следующий день их отпустили.

Вчера суд арестовал и замглавы Меджлиса, и братьев Ахтемовых на два месяца.

На заседании озвучили и детали из материалов дела - в частности, что газопровод повредили взрывным устройством.

Как нашли украинский след

На следующий день, 7 сентября, ФСБ заявило, что диверсия произошла по приказу властей Украины.

"Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в г. Херсоне - так называемой оперативной службой "Таврия" при участии "Меджлис крымско-татарского народа". Четвертого сентября 2021 года сотрудниками ФСБ России задержаны жители Республики Крым – посредник – заместитель председателя "Меджлиса" Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы", - говорится в сообщении.



Добавляется, что по указанию одного из руководителей "Меджлиса", в июне исполнители выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу.

За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им около двух тысяч долларов, говорят в ФСБ. Взрывное устройство в июле было доставлено в Крым. Подчеркивается, что акцию планировалось приурочить ко дню независимости Украины.

Позже ФСБ распространила видео, на котором подозреваемые в подрыве газовой трубы в Крыму 23 августа рассказывает о деталях теракта.

В частности, мужчина по имени Аслан рассказывает следующее:

"Приехав в Херсон, я пришел в Макдоналдс, где ко мне подсел человек и назвал себя Саидом. Нам сказали, что хотят подорвать газовую трубу…

Бомба была спрятана в сыре. Пришло сообщение, что нужно вспороть сыр, достать взрывное устройство и аккуратно спрятать, а сыр выбросить. Мы пришли к трубе, я взял нож и выкопал ямку 15 сантиметров. Устройство находилось на уровне земли. Положив устройство, я рукой присыпал землю и уехал".

Не первый взрыв газопровода

В Крыму не впервые странным образом взрываются газопроводы.

31 октября 2017 года под Алуштой были одна за другой повреждены две газовых трубы и опора ЛЭП. Многие жители Алушты, Ялты и населенных пунктов поменьше остались без газа и света.

"Национальный антитеррористический комитет" сообщил тогда, что найдены следы внешнего вмешательства, и могла быть диверсия. После этого ФСБ сразу закрыла границу с материковой Украиной: все пункты пропуска прекратили работу.

То есть понятно было, кого подозревают. Но с тех пор виновных не нашли.

Годом ранее, в августе-2016, российские пограничники вступили в бой с украинскими диверсантами, которых пытались забросить на полуостров из Херсонской области. Военные сумели уйти, а задержаны по этому делу были двое местных жителей: "связные" Евгений Панов и Андрей Захтей. Их обвинили в организации диверсий на объектах инфраструктуры.

Украина все отрицала. Однако уже тогда эти отрицания не сходились между собой. Так, полиция открыла дело о похищении Панова в городе Энергодаре Запорожской области (с намеком, что оттуда его насильно вывезли в Крым). А ГУР Минобороны заявил, что Панов сам выехал в Крым и был при этом "украинским патриотом".

А в 2020 году были опубликованы переговоры Байдена и Порошенко, из которых стало понятно, что диверсантов Украина действительно забрасывала. Чем вызвала резкое неудовольствие США, которые не хотели провоцировать Россию на военный ответ.

Учитывая эту историю, участие украинских спецслужб в очередной диверсии, конечно, исключать нельзя. Хотя и Россия пока не опубликовала никаких доказательств о причастности к делу задержанных крымских татар.

В политическом измерении эта история может вызвать дополнительные трения между Банковой и Вашингтоном. Особенно, если вспомнить то, как вице-президент Байден отчитывал Порошенко за попытки забросить диверсантов пятью годами ранее.

Прямая провокация конфликта с Россией - это то, что может вызвать серьезный накат Белого дома на Зеленского, с которым у них и так далеко не все гладко. Но это если в деле и правда есть украинский след.

Украинские власти уже заявили о фабрикации обвинений против задержанных крымских татар и связали это дело с участием Наримана Джелялова в "Крымской платформе".

В поддержку задержанных выступили уже и западные страны.