Американская соцсеть Facebook заблокировала пост российского журналиста, блогера и основателя сообщества о космосе "Открытый космос" Виталия Егорова. Алгоритмы соцсети усмотрели нарушение ее правил в употреблении слова "хохлома" - названия старинного русского промысла.

Об этом сам журналист написал в Facebook 13 октября и привел скрины с предупреждениями соцсети.

В забаненном посте Егоров высказал свое мнение о том, что Роскосмос раскрасил ракету "Союз-2.1а" под хохлому. Он одобрил такую оригинальную поддержку народных промыслов. Но совершенно невинный пост заблокировали

"Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что Фейсбук её ненавидит. Так и пишет: "ненависть"!" - прокомментировал блогер действия соцсети.

Согласно решению Facebook, публикация якобы "нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений", поэтому ее скрыли от других пользователей. Система также маркировала пост меткой "Ненависть".

Ранее "Страна" рассказывала, как главный тренер волгоградского ФК "Ротор" Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook, которая упоминание его фамилии воспринимает как оскорбление украинцев. Из-за этого модераторы отправляют в бан как его страницу, так и аккаунты тех, кто упоминает тренера.

Также мы сообщали, что соцсеть заблокировала статьи российских СМИ о задержании украинских неонацистов в Воронеже.