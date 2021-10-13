Егорова наказали за невинный пост. Фото: facebook.com/zelenyikoteyka

Американская соцсеть Facebook заблокировала пост российского журналиста, блогера и основателя сообщества о космосе "Открытый космос" Виталия Егорова. Алгоритмы соцсети усмотрели нарушение ее правил в употреблении слова "хохлома" - названия старинного русского промысла.

Об этом сам журналист написал в Facebook 13 октября и привел скрины с предупреждениями соцсети.

В забаненном посте Егоров высказал свое мнение о том, что Роскосмос раскрасил ракету "Союз-2.1а" под хохлому. Он одобрил такую оригинальную поддержку народных промыслов. Но совершенно невинный пост  заблокировали

"Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что Фейсбук её ненавидит. Так и пишет: "ненависть"!" - прокомментировал блогер действия соцсети.

Согласно решению Facebook, публикация якобы "нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений", поэтому ее скрыли от других пользователей. Система также маркировала пост меткой "Ненависть".

Скриншот из Фейсбука Виталия ЕгороваКрамольный пост ЕгороваПредупреджение ФейсбукаМетка на публикации

Ранее "Страна" рассказывала, как главный тренер волгоградского ФК "Ротор" Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook, которая упоминание его фамилии воспринимает как оскорбление украинцев. Из-за этого модераторы отправляют в бан как его страницу, так и аккаунты тех, кто упоминает тренера.

Также мы сообщали, что соцсеть заблокировала статьи российских СМИ о задержании украинских неонацистов в Воронеже.

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