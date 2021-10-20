В виртуальном пространстве похоже назревают революционные перемены. Самая массовая социальная сеть планеты Facebook (компания также владеет сервисом Instagram и мессенджером WhatsApp - Ред.) начинает масштабные работы по созданию Метавселенной и в связи с этим может сменить свое наименование.

О планах смены названия сообщает портал Verge со ссылкой на собственные источники в руководстве Facebook Inc.

Как уверяет источник, новое название соцсети должно отражать именно концепцию Метавселенной.



По его сведениям, ожидается, что о планах по переименованию будет объявлено на ежегодной конференции 28 октября. Ребрендинг компании должен будет отразить позицию, что соцсеть Facebook - лишь один из продуктов компании, которой также принадлежат и другие популярные сервисы.

Информации о том, как же именно будет называться Facebook в будущем пока нет.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Facebook приняли решение ужесточить редакционную политику в отношении травли в социальной сети.

Также мы в материале "Прибыль выше людей" рассказали, как экс-сотрудница Facebook Хауген дала показания в Конгрессе США и какие будут последствия для Цукерберга.