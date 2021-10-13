В среду, 13 октября, в компании Facebook приняли решение изменить политику в отношении интернет-травли, анонсировав ряд новых мер, которые призваны защитить пользователей их приложений.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте.

"Сегодня мы объявляем об обновлении политики в отношении травли и оскорблений, чтобы лучше защитить людей в наших приложениях.

Мы вводим политику, которая поможет защитить людей от массовых угроз и преследований", - пишут в заявлении.

Согласно новой политике, компания будет пресекать любые попытки преследования людей в реальной жизни, распространенные через платформу Facebook, в том числе отправленные через личные сообщения.

Также компания будет удалять прогосударственные и рекламные страницы, если на них будут замечены оскорбления или призывы к преследованию людей.

Вместе с тем, компания изменит политику работы "общественных деятелей" в своих приложениях и предоставит им больше защиты от координированных нападок со стороны обычных пользователей, в том числе на сексуальной почве. В этот список войдут политики, знаменитости и журналисты.

Напомним, американское издание The Wall Street Journal опубликовало расследование, в котором обнародовало внутренние документы корпорации Facebook. Журнал опубликовал серию статей, основанных на этой информации. В расследовании, опубликованном 13 сентября, журналист Джефф Хорвиц рассказал, как в соцсетях Facebook и Instagram работает система привилегий для VIP-пользователей. "Страна" изучила это расследование, раскрывающее неприглядную "кухню" крупнейшей соцсети на планете.

Ранее мы также сообщали, что в США вышла книга о внутренней кухне Facebook, а также о том, почему цензоры Facebook из Украины вступились за ультраправых.