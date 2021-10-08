Спустя четыре дня после масштабного сбоя популярных платформ пользователи вновь испытывают проблемы с работой социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который в режиме реального времени предоставляет информацию о состоянии разных сайтов.

Как видно из графиков Downdetector, сбои в функционировании соцсетей наблюдаются с 21:40 по Киеву.

На перебои в работе сервисов жалуются в основном пользователи из США и Европы: России, Украины, Черногории, Молдовы, Италии, Беларуси. Также поступают жалобы из африканских стран, Узбекистана, Казахстана.

У людей не грузится приложение, не грузится сайт, они не могут войти в свои профили.

Также наблюдается сбой в работе службы потокового воспроизведения музыки в интернете Pandora.

Напомним, 4 октября произошел глобальный сбой работы Facebook, Instagram и WhatsApp. Кроме того, поступали сообщения от пользователей о проблемах у Google, Twitter, TikTok и многих других онлайн-сервисов.

Как писала "Страна", проблемы с работой перечисленных платформ продолжались примерно семь часов. К