В России компании Google угрожают гигантским штрафом, который может составить 5-10% ее годового оборота на российском рынке. Роскомнадзор уже составил административный протокол в отношении Google за повторное неудаление запрещенной информации.

Об этом сообщается на сайте российского надзорного ведомства.

По данным Роскомнадзора, принадлежащий Google YouTube, систематически не выполняет требования по удалению запрещенного контента. На данный момент на сайте находятся более 2,4 тысячи "опасных для граждан России противоправных материалов".

В ближайшее время материалы будут переданы в суд. Также в Роскомнадзоре напоминают, что нарушение совершено компанией повторно, поэтому штраф может составить от 5% до 10% годового оборота компании в России.

Выручка Google в России в 2020 году составила 85 миллиардов рублей (1,214 млрд долларов).

С начала года Роскомнадзор составил на Google 16 протоколов о неудалении противоправного контента. Компанию оштрафовали суммарно на 32,5 миллиона рублей. 25 октября сообщалось, что компания оплатила данные штрафы.

Норма об оборотных штрафах действует в России с конца 2020 года. До сих пор по ней никто к ответственности не привлекался.

В конце сентября Роскомнадзор пригрозил оборотным штрафом компании Facebook. Через несколько дней она удалила вызвавший претензии ведомства контент — при этом в РКН заявили, что штраф все равно может быть наложен, так как компания не уложилась в сроки, предусмотренные законодательством.

Напомним, летом Франция оштрафовала Google на 220 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке цифровой рекламы.

Также сообщалось, что Рада обязала Google, Facebook и Netflix платить НДС в Украине.