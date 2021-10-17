Американская компания Google представила 12-ю версию мобильной операционной системы Android. В ней нет радикальных нововведений, но пользователи Android-смартфонов получат несколько интересных возможностей.

О них говорится на сайте компании.

Дизайн

В Google объявили о переходе к дизайн-концепции Material You. Ее авторы вдохновлялись идеей настройки системы для конкретного пользователя.



Теперь в системе есть единое цветовое пространство. При смене обоев главного экрана ОС автоматически подстраивает под них всю цветовую гамму: от иконок быстрых настроек до подложки окон. Причем система распознает не только главные цвета обоев, но и их оттенки и использует их в оформлении.



В шторке уведомлений иконки заменили на увеличенные плашки, на которых помещается больше информации. Элементы интерфейса стали более плавными.

Новые функции

Google уже давно предпочитает добавлять новые функции в свои многочисленные сервисы, но не в систему. Хотя в Android 12 и не обошлось без интересных новых мелочей.



Например, если до 12-й версии Android не умел делать длинные скриншоты, захватывая несколько страниц экрана, то теперь эта опция доступна.

Из iOS в Android 12 перекочевала возможность назначать на постукивание по корпусу разные действия или вызов приложений. Пока она будет доступна лишь на моделях линейки Pixel. Зато всем достанется другая функция iOS: в строке уведомлений появился индикатор того, что приложение использует микрофон или камеру.

Также Google заверяет, что новая версия Android оптимизирована лучше и работает до 22 процентов быстрее.

Безопасность

С новой версией Android можно не только запрещать программам доступ к камере или микрофону, но и отключать сенсоры через шторку (правда, только на время).



Вместе с этим имеется доступ к расширенной статистике ("Панель приватности") того, какие приложения получали доступ к сенсорам устройства за последние сутки, в том числе к камере и микрофону. Система считает, сколько времени тот или иной софт использовал, например, данные о геолокации.

Google внедряет функцию режима гибернации для софта. В настройках приложения нужно это отметить. Если апплет не запускается, стираются все временные файлы и перестают поступать от него уведомления. Эта функция поможет оптимизировать потребление системных ресурсов.

Какие смартфоны получат Android 12

Первыми Android 12 получили смартфоны Pixel поколений 3-5.

Также Android 12 достанется смартфонам других производителей, но гораздо позже. В предварительном списке числятся десятки моделей от OnePlus, Xiaomi, Samsung, Oppo и realme, выпущенных в 2020-2021 годах. Так, Xiaomi обновит ОС на 11T Pro, Redmi Note 10, Poco X3 Pro, планшете Pad 5 и других устройствах. В случае с этим китайским производителем, обновление придет к ним в виде оболочки MIUI 13.

Вообще же рассылка апдейтов растянется до лета следующего года.

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