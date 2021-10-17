Объявление может означать, что Microsoft ищет сотрудника для наблюдения за разработкой пользовательских процессоров для устройств Surface, а не собственных SoC. Фото: nu.nl

Согласно некоторым источникам, американская корпорация Microsoft начала создавать свою собственную систему на кристалле (SoC). Об этом свидетельствует обновленный список вакансий компании, в котором появилась должность главного архитектора SoC в подразделении Surface.

Об этом пишет сайт Gizchina.

Несмотря на появление объявления, официальной информации о планах Microsoft по разработке собственного процессора не появлялось. Сайт сделал всего лишь предположение, которое может не совпадать с реальными планами технологического гиганта. Тем не менее разработка собственной "системы на чипе" может стать большим шагом для Microsoft. Компания Apple, которая добилась исключительного успеха с процессорами iPhone и iPad, является хорошим примером для подражания.

 

Что касается указанной вакансии, в ее тексте также упоминается, что подразделение архитектуры SoC в целом отвечает за определение характеристик и возможностей SoC, которые будут использоваться в семействе Surface.

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