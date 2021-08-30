В августе Microsoft выпустила ISO-образы Windows 11, который могут установить все желающие с помощью утилиты Media Creation Tool. Однако на старые устройства не будут приходить обновления.

Об этом пишет The Verge.

Как сообщается, в Майкрософт заявили, что позволят инсталлировать новую ОС на компьютеры со старыми процессорами, включая AMD Ryzen первого поколения и Intel Core шестого и седьмого поколений.

Однако, как рассказали в компании, владельцы старого "железа" будут сталкиваться с определенными трудностями, главная из которых - отсутствие каких-либо обновлений, получаемых через официальный центр обновлений Windows. Это будет касаться как самой системы, так и патчей безопасности.

Напомним, в июне Microsoft представила Windows 11 с новым меню "Пуск" и измененным видом окон. Обновление до Windows 11 будет бесплатным, а выход новой операционки состоится осенью этого года.

Также мы рассказывали, что корпорация Microsoft официально представила новую версию своей операционной системы - Windows 365. Она будет доступна со 2 августа 2021 года.