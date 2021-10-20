Американская корпорация Google, которая ранее сообщила об атаке китайских и иранских хакеров, предотвратила атаку "русскоговорящих взломщиков" на блогеров YouTube.

Об этом сообщается в блоге Google.

По данным компании, с конца 2019 года команда Google "срывает финансово мотивированные фишинговые кампании, нацеленные на пользователей YouTube с помощью вредоносного ПО Cookie Theft".

Как утверждают в корпорации, хакеры присылали ложные сообщения о сотрудничестве в YouTube, после чего воровали пароли. Присвоенные таким образом каналы продавались по цене до 3-4 тысяч долларов, либо использовались для разнообразных мошеннических схем.

"Специалисты, стоящие за этой кампанией, которую мы приписываем группе хакеров, завербованных на русскоязычном форуме, заманивают свою цель фальшивыми возможностями совместной работы (обычно это демонстрация антивирусного программного обеспечения, VPN, музыкальных плееров, редактирования фотографий или онлайн-игр) , захватить их канал, а затем либо продать его тому, кто предложит самую высокую цену, либо использовать его для трансляции мошенничества с криптовалютой", - говорится в сообщении.

В Google добавили, что после выявления угрозы компании удалось заблокировать 1,6 миллиона фишинговых сообщений и восстановить 99% (около четырех тысяч) пострадавших аккаунтов.

Напомним, ранее в США российских хакеров обвинили во взломе электронной почты ведущих американских прокуроров.

Также мы рассказывали, что Белый дом вместе с ЕС и НАТО обвинили власти Китая в сотрудничестве с хакерами и сравнили с кибератаками РФ.