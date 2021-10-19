В России компании Google из-за повторного неудаления запрещенной в РФ информации грозит крупный штраф - 22 млрд рублей (примерно 310 миллионов долларов США или около 8 миллиардов 138 миллионов гривен).

Об этом сообщает директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

По ее словам, Роскомнадзор вызвал представителей компании Google для того, чтобы те подписали протокол о повторном неудалении запрещенной в России информации.

"Компания привлекается за повторное неудаление противоправных материалов – по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ. Эта статья обязывает соцсети и провайдеров удалять страницы с запрещенной информацией. Это могут быть различные сведения, такие как продажа поддельных справок и дипломов, реклама казино, а также информация, которую суд признает экстремистской", - сказано в сообщении.

При этом, за подобное нарушение, предусматривается штраф - 10% выручки компании. Согласно данным Лиги о доходах Google и дочерних структур компании в РФ, этот процент может составить от 14 млрд рублей (около 197 млн долларов США или примерно 5 миллиардов гривен) до 22 млрд рублей (примерно 310 миллионов долларов США или около 8 миллиардов 138 миллионов гривен).

Напомним, летом Франция оштрафовала Google на 220 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке цифровой рекламы.

Также сообщалось, что Рада обязала Google, Facebook и Netflix платить НДС в Украине.