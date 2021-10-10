Сиховский районный суд вынес приговор молодому львовянину, который распространил порнографические фотографии своей девушки в чате ОСМД в Viber. Злоумышленник пояснил, что обиделся на девушку и пытался ей таким образом отомстить. Теперь он должен заплатить 17 тысяч грн штрафа.

Об этом сообщает сайт Захид.Нет во вторник, 5 октября.

Этот случай произошел 9 апреля этого года. Львовянин прислал в закрытую группу "ОСМД У парка" в Viber порнографические фотографии своей девушки. В этот момент в группе ОСМД было 183 участника. После этого девушка обратилась в полицию.

Во время следствия по этому делу провели искусствоведческую экспертизу, которая подтвердила, что фотографии в чате ОСМД имеют порнографический характер.

На судебном заседании 29 сентября подсудимый признал свою вину в распространении порнографии. Он объяснил свои действия тем, что проживал вместе с девушкой, и в апреле у них возникла ссора. По словам львовянина, после ссоры он очень обиделся на девушку и поэтому решил распространить в группе ОСМД "У парка" ее порнографические фотографии, которые загрузил из ее фотохранилища в iCloud.

Оштрафованный попросил суд не наказывать его строго, ведь он очень раскаивается. Суд признал раскаяние как смягчающее обстоятельство.

Судья Сиховского райсуда Николай Борачок, который рассматривал это дело, признал львовянина виновным в распространении порнографии и оштрафовал его на 17 тысяч грн в пользу государства. Молодой человек еще может обжаловать этот приговор суда в апелляции.

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