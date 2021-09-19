В Сумской области 15-летняя девушка создала в одном из мессенджеров канал, на котором публиковала фото и видео несовершеннолетних жителей города Сумы и Сумской области с признаками детской порнографии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Сумской области.

Правоохранители установили, что к созданию и администрированию канала причастны и другие несовершеннолетние. В настоящее время решается вопрос привлечения их к ответственности за содеянное, с учетом возрастных ограничений.

Полицейские остановили преступную деятельность несовершеннолетних. Ведется следствие.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве задержали мужчину, который совершал развратные действия в детских поликлиниках. Педофила приговорили к пяти годам лишения свободы.

Также мы писали о том, что киберполиция Украины разоблачила педофила, который насиловал маленького мальчика и снимал это на видео. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.