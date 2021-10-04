Лановецкий райсуд в Тернопольской области вынес приговор мужчине, который распространял порноматериалы. Один из дисков с видеопродукцией порнографического характера он продал своему знакомому в центре Лановцов за 50 гривень.

Об этом сообщает сайт ЕГРСР.

Инцидент произошел еще 23 мая 2020 года, но дело в суде рассмотрели 22 сентября 2021. Мужчина намеревался продать 5 оптических дисков в бумажной упаковке с надписью "Порно ХХХ" и соответствующим видеоконтентом.

В материалах следствия говорится, что подсудимый встретил знакомого и продал один диск за 50 гривен. По словам судьи, таким образом человек "нарушил общественную мораль в сфере половых отношений" в соответствии с законодательством Украины.

Во время заседания фигурант дела признался в содеянном и раскаялся. Он пояснил, что диски с порно нашел у себя дома. Среди прочих материалов было и то, которое он продал.

Суд инкриминировал ему перемещение с целью сбыта и продажи видеопродукции порнографического характера и назначил ограничение свободы на 2 года. Но с учетом смягчающих обстоятельств, от отбывания наказания его освободили с испытательным сроком на 1 год.

Теперь виновный должен регулярно являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации. Он также должен заплатить 1144 гривен за проведение судебной искусствоведческой экспертизы. Отметим, что подсудимому также предъявлено обвинение в уклонении от отбывания общественных работ, которые ему назначили за грабеж в ноябре 2020 года.

Напомним, год назад в Тернопольской области также судили женщину, которая продала страницы порножурнала за 50 гривен. Она получила 1,5 года условно.

Как сообщала "Страна", под Тернополем бизнесмену спалили магазин и вымогали 7 миллионов в биткоинах.

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