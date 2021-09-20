Вероятным отцом двухлетней дочери российской певицы Наташи Королёвой считают американского IT-миллиардера Леонида Радвинского. Мужчина переехал из Киева в Америку и создал состояние благодаря контенту для взрослых.

Об этом пишет KP.RU.

Так, 39-летнего украинца привыкли называть "королём домашнего порно". Forbes оценивает его состояние в 1,8 млрд. долларов.



По информации издания, в октябре 2018 года Радвинский купил сервис OnlyFans - он позволяет пользователям за деньги делиться видео и фото интимного характера.

Бизнесмен переехал в США будучи ребёнком. Тогда родители перевезли его из родной Одессы в шестилетнем возрасте. Кроме этого, в прессе упоминают, что миллиардер был женат, но развёлся.

Королёва впервые показала фото своей внебрачной дочери от друга-гея в эфире телеканала НТВ. О том, что она стала донором яйцеклетки, певица рассказала в программе "Секрет на миллион".

Напомним, Наталья Королева несколько лет назад отдала свою яйцеклетку, чтобы помочь своему другу-гею из США стать отцом. В результате суррогатная мать родила ребенка, которому уже два года.

Позже Королева рассказала, сколько ей заплатили. По словам певицы, отец ребенка дал ей примерно 50 биткоинов (около 175 млн рублей или свыше 2 млн долларов).