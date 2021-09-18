В Херсоне на 8-летнюю девочку напала соседская собака алабай. В результате ребенка с рваными ранами и многочисленными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Знакомая семьи пострадавшей девочки Ольга Братан написала на своей Фейсбук-странице, что инцидент произошел в четверг, 16 сентября. Предварительный адрес - улица 3-я Рыбная.

В тот день ребенок пошел в гости к соседской девочке. Там на нее и напал алабай. По некоторым данным, у собаки даже нет вольера, а подруга девочки не подумала о том, чтобы закрыть где-то собаку.

"Вчера случилось горе в семье нашей сотрудницы. Ее 8 летнюю дочь, очень сильно порвал соседский алабай. Девочка в реанимации, потеряла много крови, перенесла долгую операцию! 18 сентября девочке исполнится 9 лет!", - пишет Ольга.

По информации местных Фейсбук-сообществ, сейчас девочка находится в реанимационном отделении детской областной больницы Херсона.

Пишут, что у ребенка прокушены кости правого предплечья. На голове, шее и руках рваные раны.

Ранее мы писали о том, что в Черкассах, не выходя из комы, умер 7-летний мальчик, которого две недели назад в жутком состоянии доставили в больницу. В реанимацию он попал с множественными ссадинами, гематомами, рваными ранами и пролежнями. Депутат облсовета Олег Петренко написал, что мальчика могли покусать собаки, которых разводили его дед и бабушка.