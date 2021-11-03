Мовный омбудсмен Тарас Креминь требует от местных властям привести названия населенных пунктов в соответствие с правописанием и требованиями языкового закона. А именно - ему не нравится "русскоязычный характер" названия некоторых городов.

Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

"Сегодня я подписал несколько десятков обращений к руководителям местных органов государственной власти с просьбой привести в соответствие правописанию, стандартов государственного языка и требований статьи 41 закона названия населенных пунктов", - сообщил Креминь.

Также Креминь уточнил, названия каких именно городов нуждаются в изменении.

"Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие", - перечислил языковой омбудсмен.

По его словам, некоторые из этих населенных пунктов до переименования советской властью "имели такие прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь".

"В связи с этим должны быть приняты все необходимые меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 закона. Это будет способствовать обеспечению функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, ее независимой государственности и национальной безопасности", - добавил Тарас Креминь.

Отметим, что согласно упомянутой статье закона города в Украине должны и на русском языке указываться также как они звучат на украинском. А именно - не Днепр, а Днипро. Не Киев, а Кыив. Не Харьков, а Харькив и так далее.

Ранее "Страна" писала о том, что мовный омбудсмен призвал из-за русского языка закрыть решением СНБО крупнейшие украинские каналы.

Также мы сообщали, что мовный омбудсмен Креминь заработал в июле почти 90 тысяч грн. Это в 1,5 раза больше, чем зарплата Шмыгаля.