Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в Украине большинство государственных театров в той или иной степени нарушают языковой закон и позволяют себе ставить спектакли на иностранных языках без субтитров.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, в июле в Украине в силу вступила новая норма закона об украинизации, которая, среди прочего, предусматривает обязательное наличие субтитров или звукового перевода в пьесах в государственных и коммунальных театрах.

По словам языковой омбудсмена, из десятков государственных театров в Украине лишь три соблюдают новые правила. Это, как указал Креминь, Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко (Киев). В нем все 309 спектаклей были выполнены на украинском языке, и Национальный академический украинский драматический театр имени Марии Заньковецкой (Львов) - 306 спектаклей были на украинском.

Также в Национальном академическом театре оперы и балета Украины имени Т.Г.Шевченко (Киев) из 132 спектаклей, 89 выполнялись на государственном языке, 43 - на другом языке и были переведены на государственный с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

Что касается других театров Украины, то Креминь заявил следующее.

"Во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой из 107 спектаклей 19 - на государственном языке, другие 88 были переведены.

В Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки (Киев) 16 спектаклей были выполнены на государственном языке, на другом языке с переводом на государственный - 318.

В то же время в Одесском национальном академическом театре оперы и балета 3 представления выполнялись на госязыке, 102 - на другом, и лишь 45 - переведены на государственный язык.

В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Лысенко из 49 спектаклей выполненных на негосударственном языке только 19 были переведены".

В связи с этим языковой омбудсмен выразил недовольство.

"Откровенно говоря, ситуация оставляет желать лучшего", - возмутился Креминь.

Напомним, ранее Креминь предложил ввести санкции СНБО против крупнейших украинских телеканалов, потому что они, по его словам, нарушают языковой закон.

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