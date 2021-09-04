На сегодняшний день в Украине самое большое количестве пожизненно заключенных среди всех европейских стран - 1536 человек осуждены на тюремное заключение до конца жизни. При этом законодательство нашей страны не предусматривает действенного механизма для их возможного освобождения.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисов на свой странице в Facebook.

Уполномоченная встретилась с председателем Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер. Они обсудили гуманизацию законов Украины в отношении пожизненных заключенных, которых в Украине больше, чем в любой другой европейской стране.

"На сегодня законодательство Украины не предусматривает действенного механизма по возможности освобождения пожизненных от дальнейшего отбывания наказания и лишает так называемого права на надежду - пересмотра решения суда через определенный период времени", = сообщила Денисова.

Омбудсмен рассказала, что эту проблему может решить принятие парламентом Украины законопроектов №4048 и №4049 во втором чтении и в целом. В таком случае украинское законодательство будет соответствовать практикам ЕСПЧ по досрочному освобождению лиц, осужденных к пожизненному заключению.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська устроил на работу в Минюст пожизненно заключенного. О планах устраивать на работу заключенных на пожизненное заключение он рассказывал еще в прошлом году.