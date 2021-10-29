После официального заявления экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым о намерении создать свою собственную политсилу, в партии "Слуга Народа" планируют организовать съезд, на котором депутаты будут принимать решение о лишении Дмитрия Разумкова мандата.

Об этом заявил "Суспильному" первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

"Давид Арахамии ​​предложил такую неплохую, мне кажется, конструкцию, что нужно посмотреть, будет ли продолжать народный внефракционный депутат Дмитрий Александрович Разумков свою деятельность в соответствии с программой партии "Слуга народа"", - рассказал Корниенко.

Кроме того, вице-спикер Украины добавил, что Разумков не участвовал в голосовании за ряд решений, которые предусмотренны партийной программой.

"Мы видим, что Дмитрий Александрович не голосовал за новую редакцию закона о Национальном антикоррупционном бюро, предусматривающий усиление и реформу антикоррупционных органов. Оно точно было в наших всех программах. Такие примеры уже есть. А определять будет съезд партии, если такой вопрос поднимется. Потому что это не компетенция председателя партии или председателя политсовета партии. Это компетенция исключительно съезда", - подытожил Корниенко.

Слова Корниенко комментирует телеграм-канал "Политика страны":

"В ответ на усиление пиар-активности экс-спикера Разумкова, в "Слуге народа" вспомнили об идее лишить его мандата.

Причём глава партии и новый первый вице-спикер Александр Корниенко придумал под это основание, которого и близко нет в Конституции. А именно - лишение мандата решением съезда партии в случае, если Разумков не будет голосовать за те или иные законопроекты, которые поддерживает партия.

Напомним, что Конституция предусматривает всего один вариант, по которому партия может лишить мандата депутата, который прошёл по ее спискам - если он после выборов не войдёт во фракцию партии. Но Разумков уже сказал, что готов вернуться в "Слугу народа". Лишить же мандата за "неправильные голосования" по закону невозможно. За это можно лишь исключить из фракции, что не ведёт к потере мандата", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала о том, как экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил о намерении создать свою собственную политсилу, о чем он намекал еще в начале октября.

Кроме того, мы также писали о том, что бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, какие ошибки допускает Совет нацбезопасности и обороны при введении санкций. При этом он назвал "бредом заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что силовикам платили по $300 000 за "ошибки" в санкционном списке СНБО.

Напомним, сегодня "Страна" детально разобралась, что из себя будет представлять будущая партия экс-спикера и кто в нее войдет.