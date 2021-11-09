Президент США Джо Байден инициировал проведение саммита в поддержку демократических основ.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Виртуальное мероприятие рассматривается как мера по выполнению обещания президента сделать защиту прав и свобод приоритетным направлением внешней политики США.

Саммит в поддержку демократии – первая в своем роде встреча с участием более чем 100 стран, призванная помочь остановить нарушение прав и свобод во всем мире.

Активисты в сфере защиты прав человека выражают сомнения в том, что планируемое мероприятие побудит приглашенных мировых лидеров, кое-кого из которых обвиняют в авторитарных наклонностях, к серьезным действиям.

"Если саммит станет чем-то большим, чем очередная встреча, то каждому участнику, включая США, нужно будет выполнить серьезные обязательства в области демократии и прав человека в предстоящем году", – сообщила вице-президент правозащитной организации "Freedom House" Анни Бояджан.

Представители администрации подчеркивают, что декабрьское мероприятие – лишь начало более длительного разговора о демократии, и что странам будет необходимо провести обещанные реформы, чтобы получить приглашение на второй саммит, запланированный на 2022 год.

Саммит, который пройдет 9-10 декабря 2021 года, является проверкой заявления Байдена, сделанного в его первом внешнеполитическом выступлении на посту президента в феврале. Он заявил тогда, что США возвращаются к глобальному лидерству, чтобы противостоять авторитарным силам во главе с Китаем и Россией.

Предварительный список приглашенных, о которых первым сообщило издание Politico, показывает, что в саммите примут участие как зрелые демократии (такие, как Франция и Швеция), так и Филиппины и Польша, где, согласно заявлениям правозащитников, демократия находится под угрозой.

Некоторые азиатские союзники США, в частности, Япония и Южная Корея, были приглашены на саммит, в то время, как другие (например, Таиланд и Вьетнам) приглашения не получили.

Ближний Восток представлен довольно скромно: среди немногих приглашенных стран оказались Израиль и Ирак, в то время, как такие важные союзники США, как Египет и Турция, не были приглашены.

Правозащитные организации высоко оценили обещание Джо Байдена вновь сделать продвижение прав и свобод приоритетным направлением внешней политики, но также они заявили, что направление приглашений странам с проблематичным положением дел в сфере прав человека вызывает сомнения в авторитетности мероприятия, хотя и свидетельствует о том, что администрация стремится к балансу между защитой интересов национальной безопасности, таких, как противодействие Китаю, и идеалами демократии.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден заявил, что лидеры Китая Си Цзиньпин и России Владимир Путин допустили большую ошибку, не приехав на саммит ООН по климату (COP26).

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский, который приехал в Глазго на Конференцию ООН по изменению климата COP26, пообщался там с лидером США Джо Байденом на тему безопасности на Донбассе.