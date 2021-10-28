Авто столичного мэра Виталий Кличко вновь нарушило правила дорожного движения. Мы уже неоднократно фиксировали, как его внедорожник Toyota Sequoia пренебрегает общепринятыми нормами передвижения. Часто кортеж городского чиновника двигается по полосе для общественного транспорта, будто он троллейбус или маршрутка. Иногда просто на ней паркуется, преграждая движение. Были случаи, когда личный водитель превышал скорость или выполнял поворот из неположенного ряда.

Сегодня мы вновь стали свидетелями ситуации, когда авто Кличко с ним на борту переехало двойную сплошную полосу невзирая на то, что в этот момент журналисты в открытую снимали на видео градоначальника.

Дело было так. В обед буднего дня Кличко был замечен на выходе из бизнес-центра "Парус", что на улице Мечникова, неподалеку Бессарабки. Тут находится офис благотворительного фонда братьев-боксеров. В компании своего пресс-секретаря Оксаны Зиновьевой и телохранителя, мэр направился к своей машине. Когда Кличко-старший заметил, что журналист "Страны" снимает его на мобильный, то помахал ему рукой.

После чего он сел на заднее сидение джипа. Машина резко сделала неожиданный и аварийно-опасный маневр. Внедорожник пересек двойную сплошную линию и повернул налево в неположенном месте. При этом не забыл включить поворотник.

Согласно статье 122 части 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за несоблюдение требований знаков или дорожной разметки предусмотрен штраф 340 грн. А если при этом на дороге возникла аварийно-опасная ситуация, то придется заплатить почти полторы тысячи гривен или можно лишиться прав на срок от 6 до 12 месяцев.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у Дмитрия Разумкова осталось 6 из 40 бодигардов.

Также мы писали о том, что Кличко рассказал, какие ограничения введут в Киеве в случае перехода города в "красную" зону.