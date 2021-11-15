Комитет избирателей Украины сообщил, что почти сто "слуг народа" в 2020 году купили авто, квартиру или землю. Среди задекларированного имущества дорогостоящие суперкары и даже квартира в Крыму, оформленная на жену одного из нардепов.

В целом депутаты от монобольшинства приобрели в прошлом году 74 автомобиля. Тачки все больше покупают приличные - Toyota, Mercedes и BMW. Общая стоимость приобретенного транспорта составляет 63 миллиона гривен.

Журналисты "Страны" на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции) изучили сообщения о существенных изменениях в имущественном положении, которые депутаты подают помимо ежегодных деклараций. Например, когда приобретают что-то дорогостоящее или получают прибыль от вкладов, акций и т.д. Судя по документам, в 2021 году процесс массовой покупки автомобилей "слугами народа" продолжился.

При этом покупают дорогие машины, на которые с официальной зарплаты депутатов (в среднем плюс-минус 40 тысяч гривен) им пришлось бы копить многие годы.

И многочисленные покупки дорогих машин членами фракции еще одно косвенное подтверждение, что "слугам народа" также платят и зарплаты в конвертах (от 15 до 50 тысяч долларов в месяц в зависимости от статуса и занимаемой должности).

Это подтвердила и нардеп Анна Скороход в эфире телеканала «Украина24». Рассказав, что парламентарии не могут себе позволить содержать водителя и телохранителя.

"Это априори невозможно. Официальная зарплата депутата на сегодняшний день составляет около 37 тыс. грн. Плюс 40 тыс. грн дают на депутатские расходы", - сказала политик.

Перечислять всех обладателей новых авто можно долго, но мы выбрали самые дорогостоящие суперкары и необычных «железных коней».

Так, Максим Гузенко в марте приобрел джип BMW X5 стоимостью 2 642 792 грн. На такую покупку ему бы пришлось работать в ВР 6 лет и откладывать всю ставку, не тратить ни копейки на пропитание и содержание семьи. А он многодетный отец, вместе с женой Анной они растят двух сыновей и дочь.

Этот нардеп и ранее засветился в имущественном скандале. В своей декларации Гузенко указал подарок стоимостью 120 000 грн, НАПК же посчитал что по закону это слишком дорогостоящий презент, однако суд отклонил это ходатайство детективов.

Еще один «слуга народа» стал счастливым обладателем «свеженького» авто в июле этого года. Речь идет об Олеге Арсенюке, известном дракой в черкасском ресторане «Бочка», где получил черепно-мозговую травму. Оклемавшись после происшествия, политик отправился в салон за Audi A8 2021 года выпуска. И выложил за тачку он 2 313 360 грн. Правда, половину суммы он взял в кредит. Арсенюк не изменяет своим автопредпочтениям, ведь, судя по декларации, у него в гараже есть еще Audi A6 (в его собственности) и Audi A1, записанная на супругу.

Нардеп Роман Каптелов (СН) буквально недавно раскошелился на люксовый британский внедорожник Land Rover Discovery этого года выпуска. Купил он его у официального дилера за 2 156 464 грн. До этого парламентарий ездил на более бюджетном японском паркетнике Mazda СХ-5 за 1 200 000 грн.

Еще пятеро нардепов из «Слуги народа» потратили на новенькие тачки в этом году от миллиона до двух в национальной валюте. Это Николай Задорожный, который приобрел Toyota Land Cruiser за 1,82 млн грн, такой же японский внедорожник только дешевле на 300 000 грн появился у его коллеги Анатолия Гунько. Нардепы Игорь Васильев и Орест Саламаха купили Audi по 1,37 млн грн и 1,54 грн соответственно. А Александр Бакумов приобрел Mercedes-Benz GLE 250D за полтора миллиона, лишившись Porsche Macan при разделе имущества с бывшей женой.

Недавно «Страна» сообщала, что «слуга» Юрий Камельчук был замечен в автосалоне Toyota, где машины стоят от миллиона гривен.

Даже чтобы купить среднестатистическую новую иномарку стоимостью 500 000 – 1 000 000 грн народным избранникам нужно трудиться за свой оклад не один год под куполом Рады.

Например, долго отрабатывать нужно нардепам Александру Салийчуку и Андрею Одарченко за новенькие Мерсы (955 000 грн и 1 720 000 соответственно). А вот Никита Потураев две недели назад купил Subaru Forester 2021 года за 1,1 млн гривен. Если верить декларации, это пятая машина в автопарке политика.

Предприимчиво оформили автобновки в семейном гараже Елизаветы Богуцкой. Она указала, что оформили на мужа поддержанную SKODA YETI за 248 000 грн, которой уже 9 лет. Супруг же немногим ранее подарил ей 243 000 грн и на следующий день нардепка купила Audi A4 за 398 000 грн.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что глава Офиса президента Андрей Ермак носит «фенечки» от сглаза.