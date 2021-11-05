4 ноября в Украине обновился состав правительства. Так, Алексей Резников, который ранее был уволен с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий занял пост министра обороны.

Корреспонденты «Страны» во время заседания парламента увидели переписку на его телефоне, где чиновника поздравляли с назначением. Когда Резников сидел в ложе членов Кабмина в сессионном зале на экране его iPhone был открыт один из мессенджеров. Там было несколько весьма занятных сообщений, на которые Алексей отвечал, отвлекаясь от происходящего.

Например, в групповом чате «Баня вторник» (по-видимому это друзья, с которыми он регулярно посещает парилку) абонент по фамилии Омельченко отправляет смайлики и пишет: «С новыми силами противостоять новым вызовам». Ниже смс от Дианы Поповой, директора департамента культуры КГГА: «Удачи в этом серпентарии». Расшифруем, серпентарий - это разновидность террариумов, место, где содержат змей с целью получения их яда или шкурок.

Еще есть переписка с супругой. Напомним, Резников женился на ведущей утреннего шоу на телеканале ICTV Юлии Зорий в августе 2020 года после трехлетнего романа. Роспись проходила на границе с Крымом.

Так вот, Юлия, которая в телефоне чиновника записана, как Tesoro (сокровище с испанского - Ред.) отправляет мужу прямо во время сессионного заседания игривое «Мрррррр))».

Сообщения чиновника попали в объектив наших парламентских корреспондентов, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

А человек, подписанный в телефонной книжке как Валера Миргородский прислал целую тираду с божьими благословениями: «…Пусть эта новая глава книги, именуема жизнь, будет будет покрыта Господом от первой до последней страницы, как и все последующие главы. Пусть мудрость Господа, которая была на Соломоне, будет и на тебе!».

Вот такие разношерстные поздравления и пожелания получил новоиспеченный министр обороны.

Ранее «Страна» писала, что новые члены Камбмина короли недвижимости, владельцы катеров и автопарков.