Бывший нардеп от "Слуги народа", а ныне народный депутат от партии "За Будущее" Анна Скороход подтвердила информацию "Страны" о том, что нардепам от "Слуги народа" платят зарплаты в конвертах, о чем мы подробно писали еще в октябре 2019 года. По словам Скороход, есть аудиозаписи, которые подтверждают эту информацию, а деньги распределяются по группам, которые существуют внутри "Слуги народа".

Об этом Скороход сказала в интервью ведущей программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"Я была в НАБУ неоднократно, я давала и списки, и фамилии, и аудиозаписи. На сегодняшний день ничего не сделано. Я видела, что Сытник заявляет, что расследуется. Но то, что деньги раздают, это факт. Возможно, доказательства, которые есть, не могут являться доказательством в связи с нашим криминально-процессуальным кодексом", - сказала Анна Скороход.

Она также добавила, что официальная зарплата нардепа не позволяет оплатить водителя и охранника.

"Это априори невозможно. Официальная зарплата депутата на сегодняшний день составляет около 37 тыс. грн. Плюс 40 тыс. грн дают на депутатские расходы", - сказала политик.

При этом, по данным "Страны", минимальная сумма, которую депутаты могли получать за голосование, составляет около 5 тысяч долларов. Подобная практика существовала и в предыдущих созывах Рады, однако в "Слуге народа" ее сходу отметали, заявляя, что все будет по-честному.

Также стало известно, что у НАБУ появились информаторы среди "Слуг народа", которые слили информацию про зарплаты в конвертах.

Глава НАБУ Артем Сытник подтвердил информацию "Страны" о расследовании выплат зарплат в конвертах, заявив, что таких обращений около десяти. При этом директор бюро добавил, что НАБУ реагирует на подобные заявления в соответствии с законодательством.

Отметим, что если информация о получении неофициальных денег в конвертах подтвердится, это будет означать, что прежние схемы остаются в силе, а "слуги народа" получают черный нал и уклоняются от уплаты налогов за полученный доход, что является преступлением (212 статья Уголовного кодекса).