Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вплотную занялась вопросом выплат зарплат в конвертах депутатам "Слуги народа", о которых первыми сообщила "Страна" еще осенью 2019-го.

Об этом сообщили "Стране" источники в силовых структурах в среду, 20 октября.

"У НАБУ появилось сразу несколько информаторов среди депутатов от "Слуги народа", которые занимаются фиксацией выдачи "чёрных" зарплат. И передают материалы в НАБУ. Состав преступления сразу по многим статьям уголовного кодекса уже налицо. Но как НАБУ распорядится этой информацией - пока вопрос открытый. До Офиса президента уже дошёл слух об этой истории и там очень сильно нервничают", - рассказывает "Стране" источник.

Напомним, что ранее "Страна" и другие СМИ уже неоднократно писали, что "слугам" Банковая платит "чёрным налом" суммы от 15 до 50 тысяч долларов в месяц в зависимости от занимаемой должности.

Недавно и народный депутат Антон Поляков (депутатская группа "За будущее) за несколько дней до своей смерти рассказал о том, как "слугам народа" раздавали деньги за голосование за закон об олигархах.

Также мы сообщали, что в 2019 году нардеп Анна Скороход подтвердила информацию "Страны" и заявила о выплате зарплат "черным налом" депутатам от "Слуги народа".