Настоящий оазис роскошной жизни образовался в сердце Киева. Оказалось, богатые и знаменитые жильцы заселяют самый престижный жилкомплекс в деловом центре столицы.

«Новопечерские Липки», что на улице Драгомирова давно уже называют городом в городе для элиты. Тут на закрытой територрии свои частные школы, спортзалы, супермаркеты с деликатесами, рестораны с изысканной кухней и салоны красоты, которыми владеют жены влиятельных людей. «Страна» разузнала, кому принадлежат тут золотые квадратные метры. И сподвиг нас к этому Дмитрий Монатик, который недавно поселился в одном из небоскребов.

Как ранее мы уже сообщали, Дима с женой Ириной и двумя сыновьями жил в загородном особняке. Дом семейства находится в Крюковщине, посреди голого поля. Рядом немного обжитых поместий, а также ведется строительство пары объектов. На участке звезды бассейн, детская площадка, основное здание по неказистому проекту и гостевой домик, больше похож на коробку с окнами.

В прошлом году Монатик обзавелся жильем в столице. Он инвестировал деньги в строительство многоэтажки в «Новопечерских Липках». Судя по выписке из реестра прав на недвижимое имущество, у артиста четырехкомнатная квартира на 130 кв. м. Изначально ее планировали оборудовать под новый офис для лейбла музыканта. По крайней мере так говорили в его окружении. Однако, по факту Дмитрий и Ирина решили жить в черте города ради своих мальчишек.

"Дети повзрослели. Даня в следующем году идет в школу. Я понимаю, что два часа, мы так посчитали, они будут терять на дорогу, чтобы добраться в школу, расположенную в Киеве, а не за городом. Потому что все равно хочется, чтобы они ощущали себя киевлянами. Мы давно думали об этом, очень долго переезжали, доделывали все дела", - заявил Дмитрий в эфире программы "Зірковий шлях".

Отметим, что новое жилище находится рядом с модным среди бомонда частным детским садом и самой дорогой приватной школой. В нее ходят дети президента Владимира Зеленского, телеведущей Маши Ефросининой, ресторатора Дмитрия Борисова, нардепа Артура Герасимова и многих других. На сегодня год обучения тут стоит $11 600-13 750.

На сайтах по продаже элитной недвижимости квартиры по площади и расположению как у Монатика стоят порядка полумиллиона баксов. Есть предложение за $378 000, а есть и $650 000.

Ирина Билык выгодно проинвестировала в «золотые квадратные метры»

Подобно Монатику поступила, и народная артистка Ирина Билык. Певица сейчас живет в бунгало под Киевом, а деньги вложила в быстро растущую в цене недвижимость. По нашим данным, которые подтверждают официальные документы, особняк знаменитой блондинки находится в коттеджном городке «Козырная карта», что в поселке Калиновка по Житомирской трассе. Там у нее за забором строится друг шансонье Гарик Крический. А в «Новопечерских Липках» у примы украинской эстрады «трешка» и место для авто в подземном паркинге. Общая площадь апартаментов 125 кв. м.

Они были куплены еще 10 лет назад и с тех пор прилично подорожали, почти в 15 раз.

Злата Огневич получила апартаменты в подарок

Рядом на улице Драгомирова живет еще одна представительница столичного бомонда - Злата Огеневич или Инна Бордюг по паспорту. Ее имя сейчас на слуху в связи с участием в проекте «Холостячка», где девушка ищет любовь и перебирает женихами. «Стране» стало известно, что певице и экс-нардепу Радикальной партии Олега Ляшко квартира в центре Киева досталась безвозмездно.

Дарственную на небольшую «двушку», которую Злата переделала под просторную студию со спальней, на нее оформил отец. 7 лет назад, родители звезды выгодно продали квартиру в родном Судаке и приобрели своей кровиночке 80 квадратов в столице. И не где-то на выселках, а в престижном ЖК. Сейчас такое жилье потянет на $250 000.

Как неоднократно признавалась сама Огневич, ее соседям очень не повезло. Ведь девушка обожает петь, играть на синтезаторе. Может делать это очень громко и в любое время суток.

Поэтому жильцы этажом ниже даже вызывали полицию, чтобы прервать репетицию артистки в 2 часа ночи.

Скичко живет у жены, а свои квартиры сдает

Когда Александр Скичко юморист, пародист и конферансье пришел в большую политику как нардеп от «Слуги народа», а позже стал губернатором Черкащинны, «Страна» изучила его декларацию. Так, на него оформлено две квартиры 110 и 99 квадратных метров, общей стоимостью более 7 000 000 грн. А вот на супруге числится огромные апартаменты на 660 квадратов. По площади это соизмеримо с двухэтажным коттеджем. Обошлись такие хоромы Скичко и Лизе Юрушевой почти в 35 000 000 грн. Как удалось выяснить в реестре, все это столичное жилье находиться по соседству в «Новопечерских Липках».

Пара регулярно выставляет в свои блоги фото и видео из их семейного гнездышка. По сторис видно, что квартира на несколько уровней. Внутри преобладают спокойные тона, а интерьер выполнен в классическом стиле. Гостинная выкрашена в бежевый с акцентной стеной глубоко синего цвета. Там стоит старинный рояль и развешены черно-белые фотографии.

Судя по снимкам, живет семейство в апартаментах Елизаветы, чей папа Леонид Юрушев - известный застройщик и владелец нескольких пятизвёздочных отелей (InterContinental Kiev и Fairmont Grand Hotel Kyiv). Предполагаем, что свою жилплощадь Скичко сдает в аренду.

А вот в многоподъездном доме, который с виду напоминает Большую китайскую стену, есть недвижимость у экс-премьера Владимира Гройсмана.

Напомним, что дорогое жилье, которым пользовался Гройсман записано на его тещу – пенсионерку из Винницы. Папарацци «Страны» ранее встречали на территории «Новопечерских Липок» его супругу Елену и дочь Кристину. А в том году семейство политика пробралось за город, где обосновалось на собственном хуторе в селе Романков.