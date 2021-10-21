Оксана Дмитриева из «Слуги народа» в парламенте считается одной из самых завидных невест и большой модницей. Такие звания она носит не спроста. Ведь, одевается на пленарные заседания Верховный Рады словно на светский раут, дефилирует с грацией по сессионному залу словно по подиуму. А также ловит завистливые взгляды женщин-коллег и часто оказывает в центре внимание у мужчин.

И это не спроста, ранее Оксана принимала участие в конкурсах красоты и часто посещала светские мероприятия. В кулуарах ВР поговаривали, что несмотря на большое количество воздыхателей, которые вьются вокруг яркой брюнетки, ее сердце принадлежит одному. В женихи ей недавно приписали соратника по фракции Сергея Бабака.

Съемочная группа канала LIVE сняла, как парочка под руку пришла в Раду. Тогда писали, что скоро может прозвучать марш Мендельсона для владелицы стоматологической клиники и заядлого автогонщика.

Еще летом Дмитриева и Бабак оказывали друг другу знаки внимания в ВР, скрин с видео: novyny.live

Однако на днях папарацци «Страны» увидели, как Оксана пришла на вечерний сеанс в кинотеатр совсем с другим спутником. Ее сопровожал статный брюнет, который не отходил от политика ни на шаг. Парочка посетела премьерный показ фильма Дзидзьо «Где деньги?» в ТРЦ Гулливер.

На фуршете перед показом всех угощали именной пиццой от певца. А исполнители главных ролей и звездные гости раздавали интервью. Среди людей мы увидели Аду Роговцеву, жену Михаила Хомы – певицу Славию, с которой они сейчас разводятся, и суперблондинку Олю Полякову.

Напомним, ранее «Страна» писала, что у Анны Скороход был роман с погибшим коллегой Антоном Поляковым.