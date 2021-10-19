После покушения на Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского, всплыли некоторые пикантные подробности и о его сыне - Никите Шефире.

Так, журналисты проекта BIHUS info посчитали, что зарплата юного дарования, который уже два года является помощником народного депутата Юрия Киселя (СН), составляет в среднем 24 000 грн в месяц, а за два года он мог получить более полумиллиона гривен из госбюджета. Однако, как говорится в расследовании, Никиту не видят в Раде вообще. А с нардепом его связывают не столько деловые, сколько соседские отношения.

Никита не часто выкладывает в сеть свежие фото, но обычно хохмит в постах, фото: instagram.com

Как писала «Страна» еще несколько лет назад, с приходом к власти «слуг народа», сын правой руки Зеленского Сергея Шефира – Никита устроился на работу в парламент. По срочному трудовому договору на постоянной основе он стал работать помощником нардепа Юрия Киселя, чья жена выкупила дом Владимира Зеленского в коттедном городке «Маеток». Напомним, что президент там жил в окружение своих людей, а именно братьев Шефиров, но затем переехал на годачу в Конча-Заспе.

Отметим, что у народного избранника могут быть платные и бесплатные помощники. Общий фонд на платных помощников одного депутата составляет порядка 46 000 гривен. А количество сотрудников он может варьировать сам. Если к примеру, он берет 4 помощника, то их зарплата будет составлять около 11500 гривен в месяц. Но можно взять в команду и одного "платника".

Шефир-младший завидный жених, фото: instagram.com

Про Никиту же известно, что он окончил факультет "международного бизнеса" Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Во время президентских выборов Шефир-младший работал в команде Зеленского. Судя по его фотографиям в социальных сетях - парень он очень креативный и с чувством юмора.

Например, фотографируется в фартуке с надписью "Sex machine" и огромным игрушечным фаллосом. Или поздравляет своих немногочисленных подписчиков с Днем босса, а геолокацию к фото поставил Boss in the House (англ - "босс дома"). При этом в его руках книга "Быть боссом - легко" авторства Брюса Тулгена.Это книга о том, как построить эффективный менеджмент и стать хорошим начальником. А еще парень фотографируется с бургерами в спортзале и ловит языком радугу.

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Еще Никита разместил видео с рассуждением про рвение к успеху.

«Я считаю, что самое главное в жизни - это рвение. Рвение к успеху, рвение быть лучше. Вот я, например, просыпаюсь каждое утро и каждое утро меня сразу рвет», - хохмит Шефир-младший.