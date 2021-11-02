Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия приехал в Верховную Раду на пуленепробиваемом джипе Toyota Land Cruiser 200. Судя по толщине стекла, после тюнинга его личное авто стало бронированым.

При этом, нардеп снял с крыши, так называемые, «ведерки»-глушилки - мощные антенны для подавления сигналa GPS. Чтобы машину не подорвали при помощи дистанционного устройства или не прослушивали разговоры по мобильному.

«Страна» уже писала, что политик ранее известный в бизнесовых и диджейских кругах под псевдонимом Дэвид Браун оснастил свою тачку системой защиты похожей на «Пелену». Это самый известный подобный комплекс который используют многие высокопоставленные лица, состоит из 6 "ведерок" или "рожек", стоит порядка $25 000. Он не только предотвращает работу радиоуправляемых взрывных устройств, но и блокирует маячки слежения и "жучки".

Летом нардеп установил на джип "глушилки", а сейчас их снял, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Судя по всему, соратник Владимира Зеленского усилил меры безопасности после покушения на советника президента Сергея Шефира. Напомним, его тачку обстрелял неизвестный, был ранен шофер. Сам же Арахамия ездит без водителя.

В прошлом году внедорожник Давида тоже попадал в криминальную хронику. В заявлении киевской прокуратуры значится, что в автомобиле, который принадлежит народному депутату Украины, был обнаружен подозрительный предмет. Сам политик сообщил, что это якобы "жучок". На место выехали взрывотехники и выяснили, что это не бомба. При более детальном осмотре это оказался мобильный GPS-треккер – устройство, предназначенное для отслеживания передвижений машины.

Напомним, ранее мы сообщали, что соратник президента превышает скорость и говорит по телефону за рулем.