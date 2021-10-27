Драматическая история со счастливом концом по лучшим канонам голливудского остросюжетного фильма на днях произошла в Москве с известной советской актрисой Светланой Светличной.

Светлана известна по роли соблазнительницы из "Бриллиантовой руки"

Пару дней тому назад кинозвезда перестала выходить на связь с друзьями и близкими. Последний раз пожилую артистку видели 22 октября на киностудии им. Горького. Тогда родственники забили тревогу и обратились в полицию.

По словам семьи и друзей, 81-летняя Светлана крайне доверчива, легко идет на контакт особенно с молодыми парнями. К тому же, имеет проблемы с сосудами и страдает деменцией. Поэтому легко могла стать жертвой мошенников, грабителей или попросту потеряться, рассказала подруга Елена Перелыгина, которая допускала летальный исход истории с пропажей звезды фильмов «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя».

Светличную искали всем миром: родственники, правоохранители, волонтеры

Следственный Комитет и Московский уголовный розыск бросили все силы на розыск Светличной.

Поисковики расклеили по Москве 2150 ориентировок, обзванивали больницы, два штаба ночью прошли пешком более 30 км, допросили водителя, который подвозил старушку. Но тщетно.

В ток-шоу говорят, что актриса сама ушла из дому и обратилась к ним в редакцию за помощью, скрин видео: youtube.com

Во вторник, 26 октября Светличная феерично появилась на публике. Артистку обнаружили в киностудии на улице Эйзенштейна. Она пришла на съемки ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». По слухам, Светличную все выходные прятали у себя редакторы программы, чтобы создать ажиотаж перед эфиром и снять сочные кадры на месте поиска. Судя по всему, Светлане пообещали неплохой гонорар (хотя ее пенсия и так 50 000 руб. или 19 000 грн в месяц).

После такой загадочной истории с исчезновением, родной сын кинозвезды отрекся от мамы и рассказал это в эфире канала «360».

«Она неделю шаталась, где — неизвестно, с кем — неизвестно. У меня вчера день рождения был, она мне даже не позвонила. Пусть она живет, как хочет, и Бог в помощь ей. Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее "закидоны"», - заявил Алексей Ивашов.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что сын Сергея Шефира заработал 600 000 грн, как помощник нардепа Киеселя.