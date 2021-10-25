Соратница Петра Порошенко нардеп Нина Южанина засветила на прошлой неделе в парламенте роскошные аксессуары. Фотокорреспонденты «Страны» заметили женщину, которая спешила на сессионное заседание.

В руках у депутата была винтажная сумочка итальянского бренда Salvatore Ferragamo. Она будто выполнена из лоскутов кожи, замши и канвы и украшена шармом с камнями. Такая техника, когда сшиваются небольшие кусочки разных материалов, называется текстильная мозаика или петчворк. Сейчас в продаже уже сложно найти такую модель, как у Южаниной, ведь она из предыдущих коллекций. Когда эта сумка только появилась, она стоила $801, сейчас же с огромной скидкой почти в три раза дешевле.

Образ Нина дополнила классическими лодочками этой же люксовой марки. Их легко можно опознать по фирменному бантику на носках. Эта пара туфлей достаточно бюджетная и обойдется в $71.

Классический наряд Нина дополнила драгоценными часами, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Но вот изюминкой депутатского наряда несомненно можно назвать бриллиантовые часы известной швейцарской марки Omega, которые предпочитает легендарный киногерой Джеймс Бонд.

У Южаниной мы рассмотрели De Ville Ladymatic стоимостью $17 000 или почти полмиллиона гривен. Они густо усеяны бриллиантами: россыпь на базеле, 11 крупных камней на перламутровом циферблате и один заводной головке. Задняя крышка прозрачная и можно видеть, как работает часовой механизм. Ремешок может быть из кожи аллигатора или стальной.

Стекло защищающее циферблат антибликовое и выполнено из сапфирового хрусталя высокой прочности. Так что ему не страшны сколы и механические повреждения. Также с этими часами можно нырять на глубину или попросту не волноваться, когда попал под дождь или забыл снять перед душем. Поистине, шикарный аксессуар как для агента 007.

Отметим, что в самой свежей декларации политика за 2020, которая есть на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции) не указан ни один предмет роскоши, только недвижимость, автопарк, сбережения и активы.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что Зеленский и Стефанчук рассказали об образовании дочерей заграницей.