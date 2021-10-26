В Москве видели пропавшую звезду "Бриллиантовой руки" Светличную. Она просила милостыню

В Москве в районе метро "Тургеневская" случайная прохожая заявила, что видела пропавшую звезду "Бриллиантовой руки" Светлану Светличную, которую ранее родственники объявили в розыск.

Об этом пишет Telegram-канал "Life shot".

По данным паблика, женщина обратилась к правоохранителям и заявила, что в районе вышеупомянутой станции метро видела похожую на актрису женщину пятью днями ранее - 21 октября.

"Кажется, я видела пропавшую Светлану Светличную. Женщина, очень похожая на неё, 21 октября около 17:00 попрошайничала возле метро "Тургеневская", - сказала прохожая.

Также она рассказала, что похожая на актрису женщина просила милостыню на протяжении полутора часов, а затем пошла на станцию "Сретенский бульвар".

По данным паблика, 22 октября Светличная находилась в киностудии им. Горького, где ей вызвали скорую из-за ухудшения состояния здоровья.

Вместе с тем актер, звезда "9 роты" Иван Николаев, как сообщает паблик, говорит, что "Светличная никуда не пропадала, а просто переехала".

Напомним, по словам сына актрисы, Светлана Светличная не появлялась дома с 21 октября. В полицию с заявлением об исчезновении 81-летней артистки обратилась сначала ее родственница, а затем и сын.

Ранее мы рассказывали, что год назад заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная проходила медицинское обследование в больнице из-за постоянных головных болей. Она предполагала, что боли могут быть следствием удара по голове.

Также мы сообщали, в Тернополе умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта.