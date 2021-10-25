Светлана Светличная не выходит на связь уже пять дней. Фото: facebook.com

В Москве родственники и правоохранители разыскивают легендарную актрису Светлану Светличную, которая не появляется дома и не выходит на связь с 20 октября. Накануне утром в полицию с заявлением об исчезновении 81-летней артистки обратилась сначала ее родственница, а затем и сын Светличной. Об этом сообщает "МК".

Полиция объявила звезду "Бриллиантовой руки" в розыск. Ситуация осложняется тем, что Светлана Светличная страдает деменцией. Такое расстройство у нее появилось после травмы, которую ей нанес упавший во время съемок софит.

По словам сына, Светлана Светличная не появлялась дома на Погонном с 21 октября.

Напомним, год назад заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная проходила медицинское обследование в больнице из-за постоянных головных болей. Она предполагала, что боли могут быть следствием удара по голове. По ее словам, на голову ей упал софит во время домашних съемок.

Ранее "Страна" писала о том, что умер оператор Игорь Черных, снявший фильм "Бриллиантовая рука", который принес всесоюзную славу Светличной.

Также мы сообщали, что подхватившая ковид российская актриса Лариса Гузеева получает лечение для тяжелобольных.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.