В Москве родственники и правоохранители разыскивают легендарную актрису Светлану Светличную, которая не появляется дома и не выходит на связь с 20 октября. Накануне утром в полицию с заявлением об исчезновении 81-летней артистки обратилась сначала ее родственница, а затем и сын Светличной. Об этом сообщает "МК".

Полиция объявила звезду "Бриллиантовой руки" в розыск. Ситуация осложняется тем, что Светлана Светличная страдает деменцией. Такое расстройство у нее появилось после травмы, которую ей нанес упавший во время съемок софит.

По словам сына, Светлана Светличная не появлялась дома на Погонном с 21 октября.

Напомним, год назад заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная проходила медицинское обследование в больнице из-за постоянных головных болей. Она предполагала, что боли могут быть следствием удара по голове. По ее словам, на голову ей упал софит во время домашних съемок.

Ранее "Страна" писала о том, что умер оператор Игорь Черных, снявший фильм "Бриллиантовая рука", который принес всесоюзную славу Светличной.

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