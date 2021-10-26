На минувшей неделе олигарх Сергей Тигипко (61 год) впервые вышел в свет со своей новой супругой Аллой Зиневич (37 лет). С яркой брюнеткой он появился на конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная", который проходил в пятизвездочном отеле Fairmont. На безымянном пальце правой руки у девушки модельной внешности красовалось кольцо с драгоценным камнем внушительных размеров.

Первое публичное появление пары, фото: facebook.com

Из соцсетей избранницы бизнесмена становится понятно, что у нее от Сергея есть трое сыновей, старшему из которых уже 10 лет, его младшим братьям 9 и 5 лет. Поговаривают, что пара вместе уже 12, несмотря на то, что с прежней женой Викторией Тигипко официально развелся только в 2018. Напомним, она возглавляла Одесский кинофестиваль.

Отметим, что для экс-главы Нацбанка это уже третий брак. И он является многодетным папой шестерых наследников.

Трое наследников Тигипко, фото: facebook.com

Зиневич уже давно закончила карьеру манекенщицы и больше не принимает участия в конкурсах красоты как раньше. Теперь она бизнес-леди. Работает сразу в нескольких кардинально разных сферах. Это и фармацевтика, и гастрономия. В Киеве у Аллы собственное бистро, а на Черниговщине хозяйство. Там пара разводит буйволов. Поголовье насчитывает уже 85 особей. Сергей в интервью ТСН признался, что это больше хобби чем прибыльное дело.

Супруги приглашали специалистов из Италии чтобы научиться варить сыр из буйволиного молока. Ведь оно считается полезнее коровьего.

"Когда мой муж захотел дать нашим детям настоящий продукт - сбалансированный витаминами и уникальный своими полезными свойствами - он остановился на молоке буйволиц, ведь оно восстанавливает иммунную систему. Его решением было создать ферму, которая приносила бы пользу не только нашей семье но и другим", - написано на сайте ресторана Зиневич City bistro Blanke, где можно купить продукцию их собственного бренда Вlänke.

Пара выглядит счастливой. Как рассказали их друзья, Сергей и Алла много времени проводят вместе, особенно на выходных стараются посвятить время семье и провести уикенд на свежем воздухе, достраивая и развивая ферму.

В прошлом Зиневич была моделью, теперь же бизнес-леди, фото: facebook.com

Напомним, ранее "Страна" писала, что Ясько показала общие фото с Саакашвили.